侯友宜未挺特赦阿扁挨批 朱立倫反譏小英無情無義

市議員廖本煙質詢侯友宜，問他支不支持特赦陳水扁。（記者何玉華攝）

2017-10-23 13:24

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會民進黨團今天進行市政總質詢，議員廖本煙問侯友宜有沒有去探視過陳水扁？支不支持特赦陳水扁？侯友宜回應「尊重蔡總統的職權」，廖本煙不滿，質疑侯對過去提拔他的人無情無義，一旁的朱立倫跳出來說，若以廖本煙的邏輯，豈不是從頭到尾在罵蔡英文無情無義。

廖本煙問侯友宜，從刑事警察局長升警政署署長「是誰提拔的？」侯友宜先說「沒有誰提拔的」，接著改口「很多人照顧我，我心存感激」；廖本煙直說是當時的陳水扁總統一路提拔，他才可以做全國最年輕的署長。接著問侯，有沒有去看過陳水扁？支不支持特赦陳水扁。

侯友宜說，他沒有特殊的管道可以到台中監獄探視，他心存與陳水扁總統共識時間的感激，廖本煙緊咬追問，有沒有去高雄探視？雖然朱立倫一度插話說「這牽涉到私人…」侯友宜則答「我私下再跟你（廖本煙）說」。至於特赦，侯友宜說，是總統的職權，要尊重蔡總統的權責。

朱立倫也表態說，這跟市政沒有直接關係的，為什麼要表達意見？若照議員（廖本煙）的邏輯，全台灣只有一個人有權特赦，陳水扁提拔過蔡英文，蔡英文有權卻沒有特赦，議員從頭到尾在罵總統蔡英文。