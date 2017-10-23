新北市長選局 國民黨中央先開會搞懂「朱立倫光環」

2018選戰將開，國民黨中央先開會搞懂「朱立倫光環」影響力。圖為新北市長朱立倫與小朋友一起扮家家酒。（資料照）

2017-10-23 07:00

〔即時新聞／綜合報導〕2018新北市長選舉將到，各黨都已經在醞釀點將階段，新北市是國民黨最重要的執政區，目前浮出檯面的幾位有意參選人中，情況混沌，據報導，國民黨「中央提名協調小組」已邀甫當選新北市黨部主委李乾龍開會研商，初步交換對下屆人選產生、協調方式等看法。而其中最先要了解的是，朱立倫光環到什麼程度，以決定一階段的動作。

《上報》報導，明年新北市長選舉，國民黨目前浮出檯面的有意參選人中，出現副市長侯友宜「態度曖昧搖擺」、副市長李四川基層支持力道中卻挾著一股「反侯」力道、前台北縣長周錫瑋逐漸加溫，選戰佈局正在變化，而新北市主委李乾龍也是一枚重要備棋。

據報導，國民黨已成立「中央提名協調小組」，由副主席兼秘書長曾永權擔任召集人，本月19日下午談及新北市選情，與李乾龍初步交換對下屆市長人選的看法，將數位可能人選都一一討論，其中，先要了解「朱立倫光環」覆蓋範圍有多大，對一手拉抬的侯友宜有多少的人氣累積等；甚至可以考慮將李四川替換侯友宜上場，還可以順帶壓一下周錫瑋。