「二林蔗農事件」92週年 牛車、白甘蔗再造歷史現場！

1927年二林事件第二審公判紀念攝影，照片放大與牛車白甘蔗成裝置藝術。（記者劉曉欣攝）

2017-10-22 16:12

〔記者劉曉欣／彰化報導〕紀念「二林蔗農事件」92週年，牛車、白甘蔗裝置藝術再造歷史現場！

二林蔗農事件92週年紀念會暨裝置藝術，今天在彰化縣立圖書館登場，二林蔗農事件後代子孫李麗、李芳等人也特地從海外來參加，二林中正國小朗讀事件發起人李應章醫師所寫的「甘蔗歌」，以及台灣新文學之父賴和所寫的「覺悟的犧牲─寄二林的同志」新詩。

今天的裝置藝術在縣立圖書館的大廳展出，以事件的二審公判放大合照為背景，出動文物收藏家陳慶芳的木造牛車，再放上白甘蔗，營造重現歷史現場的氛圍。

只是現代年輕一輩不解的問「為何90年前的出庭，還要大合照？」因為以前照相又沒有手機，都要找攝影師來拍照，為何打官司竟然會「打卡」拍大合照？

二林蔗農事件文化協會理事長李根培表示，當年出庭一審、二審的成員，全都有留下合照，因為他們覺得「這是光榮的事」，為了堅決對抗站出來，照片裡農民在中間，幫助農民的醫師、律師在旁邊，有別於一般照片的排列方式。

二林蔗農事件發生在1925年，彰化二林的蔗農不滿被糖廠剝削，群起抗爭並與日警發生衝突，開啟台灣農民運動先河。