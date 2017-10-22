客家妹當總統 蔡英文：也會挺客家人

台北市客委會22日舉辦「2017台北客家義民嘉年華」挑擔踩街活動，總統蔡英文（前排中）出席致詞，並與客委會主委李永得（前排左）、台北市長柯文哲（前排右）一同擊鼓啟動踩街活動。（記者劉信德攝）

2017-10-22 10:59

〔記者周彥妤／台北報導〕「2017台北客家義民嘉年華」今上午在凱達格蘭大道登場，總統蔡英文致詞用客語說，「過去客家人挺客家妹，現在客家妹當總統，也會挺客家人。」

總統蔡英文、台北市長柯文哲、客家委員會主委李永得、台北市客家事務委員會主委曾年有，今上午出席客家義民嘉年華活動。蔡英文、柯文哲同台擊鼓，為活動揭序幕。柯隨後率領客委會主委曾年有等人，挑扁擔踩街，從凱達格蘭大道出發，前往客家文化主題公園，路途總長3公里。

蔡總統致詞說，30年前的第一屆客家義民嘉年華由客家鄉親辦理，持續至今不只吸引許多客家人，還有來自世界各地的人，共同感受客家義民精神的團結和凝聚力。

蔡英文說，30年前也是「還我母語運動」發起時候，經過前輩30年努力，今年6月客語電台「講客廣播電台」開播，目前客語列為國家語言的「客家基本法修正草案」，行政院已列為優先法案送至立法院審查。

蔡英文表示，浪漫台三線計畫已正式啟動，整合各部會預算，加上前瞻計畫，預計投入100億元，要把台三線觀光產業做起來。

蔡英文強調，大家放心，並用客語說「在過去客家人挺客家妹，現在客家妹做總統，也會挺客家人，支持客家文化和歷史的保存及發展，把客家的產業振興起來，讓台灣的客家文化成為最珍貴資產。

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