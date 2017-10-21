鄭麗君：用法律明定追思「蔣公」 是荒謬的

2017-10-21 16:29

〔記者鄭鴻達／台北報導〕文化部部長鄭麗君指出，在民主時代還用法律（指「國立中正紀念堂管理處組織法」）明訂人民要追思「蔣公」，是很荒謬的，需透過修法進行轉型正義，而「促進轉型正義條例」若能通過，將會是「中正紀念堂」轉型很好的依據。

鄭麗君今出席台灣北社主辦之「文化論壇：台灣文化的重新定位與再出發」論壇，於致詞中，她提及「中正紀念堂」轉型議題，以及轉型正義的實施。

對於民眾當場要求立即移除蔣介石銅像，鄭麗君說，在民主時代還以法律（「國立中正紀念堂管理處組織法」）明定一個組織，要人民追思「蔣公」，是很荒謬的，這部法律才是「最大的銅像」，所以要開大門、走大路來修法。

她說明，文化部2月即提出希望修法，並於7月提出社會討論計畫，包含成立資訊平台，讓人權受害歷史真相與史料上網，因威權統治迫害不分統獨、左右及族群；其次，以審議式民主工作坊，深入理性溝通中正紀念堂為何、如何轉型；第三，則是結合藝術策展方式，讓藝術家策展，邀請公眾參與思辯。

鄭麗君說，希望明年討論凝聚出共識後，據此提出修法草案，並在立法院等地舉辦公聽會，而立法院民進黨團的「促轉條例」版本，即有移除威權象徵的條文，能完成立法，中正紀念堂將能據此轉型，是很好的法律依據。

鄭麗君說，她以南丁格爾誓言「與其詛咒黑暗，不如點亮光明」為其座右銘，表示必須不斷點亮光明，才能驅趕、照亮黑暗，國家要以民主程序完成轉型正義，這也是德國轉型正義過程，有相關法律規範，才可長可久。