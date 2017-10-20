台團中國落石意外 罹難者李志強骨灰、傷者孔慶昌返台

台灣戲院公會旅行團15日在湖北省宜昌市的「人家風景區」旅遊時，遭遇土石流落石，不幸造成3死2傷悲劇，罹難者李志強骨灰20日由家屬帶回台灣。（記者朱沛雄攝）

2017-10-20 22:04

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕台灣戲院公會旅行團15日在湖北省宜昌市的「人家風景區」旅遊時，遭遇土石流落石，不幸造成3死2傷悲劇，其中罹難者李志強骨灰以及傷者之一的孔慶昌今晚搭乘中國南方航空班機返抵桃園機場。罹難者李志強骨灰由家屬帶回台灣，入境後在法師引領下直赴板橋殯儀館，身受重傷的孔慶昌下飛機後，從停機坪搭乘救護車直接前往振興醫院接受後續治療。

台灣戲院公會獎勵國內43位電影劇院老闆與員工，包團至中國三峽搭乘五星級遊輪旅遊，卻在湖北省宜昌市的「人家風景區」發生落石墜落、造成3死2傷的重大事故，其中高雄三多戲院的老闆娘歲王雪紅、國賓影城特助葛世強和排片人李志強不幸身亡，另外中影協理孔慶昌及團員楊又璇受傷。

罹難者李志強家屬帶著李志強的骨灰、牌位及遺照搭乘南方航空CZ-3015班機於晚間7時許返抵桃園機場。李志強家屬下機在海基會、陸委會及觀光局等相關單位人員協助下辦理入境手續，家屬一路上神情哀淒不發一語，到了入境大廳，在場等候的法師引路，經過門口時家屬輕喚一聲「過門了」，上車稍做法事後，隨即前往板橋殯儀館。

在這場意外中受重傷的中影協理孔慶昌也搭乘同班機返台，由於他行動不便，飛行途中都躺在擔架床上，航班抵達後，桃園航勤派工作車協助將他運下飛機，再搭乘救護車從機坪直送北市振興醫院接受後續治療。

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