綠營徵召選南投縣長 草屯鎮長洪國浩點頭了

2017-10-20 19:32

〔記者陳鳳麗／南投報導〕民進黨中央黨部選對會數度赴南投縣，開會遊說草屯鎮長洪國浩披掛上陣參選南投縣長，終於在剛剛的正式提名前的徵詢會議中，獲洪國浩點頭答應。洪國浩說，先前未表態是因為黨內有一定的徵召機制，必須尊重程序，才能黨內團結，若徵召程序完成並公布，會認真投入，希望讓縣民了解自己對南投的未來願景。

民進黨中央黨部選對會特別來到南投，下午再度召開正式提名前的徵詢會議，由選對會召集人林錫耀、中央黨部秘書長洪耀福等人召集，選對會委員方昇茂、陳茂松、中執委湯火聖、縣黨部主委陳昭煜、評召許阿甘、立委蔡培慧、國策顧問林明畑、魚池鄉長陳錦倫、水里鄉長陳癸佑、竹山鎮長黃丹怡、縣議員廖志城、廖梓佑、林永鴻、陳翰立、羅美玲、張志銘等人開會。

與會人員一致推薦洪國浩代表參選南投縣長，洪國浩在會中終於點頭，表示願意承擔。選對會召集人林錫耀最後作出結論，中央選對會提出唯一人選洪國浩，地方黨公職也一致同意，徵召程序已經正式完成，南投縣長提名會在第一波提名送中執會通過。

洪國浩表示，先前不是因為考量大環境有利或不利才未表態，而是民進黨有一定的徵召程序，民進黨內也有很多前輩有實力或有意願參選，應該先予尊重，畢竟要先黨內團結，才有力量打選戰。

洪國浩也說，南投縣以觀光和農業為主，會與地方意見領袖、專家學者或地方鄉親溝通，作為擘畫未來藍圖的參考，而南投縣財政不好，首要的就是先健全財政，否則開太多支票可能跳票。