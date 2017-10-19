「為習近平鼓掌！」中國騰訊推新手遊 政治正確度爆表

這款手遊在騰訊新聞的19大專題頁面，一開始會先撥放一段習近平的演說內容，按下「我要鼓掌」後，就可以在內狂按「點擊鼓掌」。（圖擷取自遊戲畫面）

2017-10-19 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國共產黨第19次全國代表大會18日在北京登場，中共總書記習近平開幕式向2千多名黨代表演說，期間數度獲得掌聲。中國IT企業「騰訊」更乘勢推出「為習近平鼓掌！」手機遊戲，被港媒形容「政治正確度爆表」。

綜合媒體報導，掌聲似乎成了19大的一個重點，中共官媒《新華社》還針對習近平演說獲得幾次掌聲發了一篇新聞，指出在長達3個半小時的演說中，有71次掌聲，文中還列出台下每次鼓掌的演說內容為何。

「騰訊」也乘勢推出「為習近平鼓掌！」手遊，就在騰訊新聞的19大專題頁面，手遊一開始會先撥放一段習近平的演說內容，按下「我要鼓掌」後，就可以在19秒內狂按「點擊鼓掌」，鼓掌次數越多，分數越高。根據系統顯示，截至目前為止，玩家已經累積超過11億掌聲。

騰訊旗下的手機遊戲《王者榮耀》曾被中國官方媒體《人民日報》批得一無是處，「不斷在釋放負能量」、「悲劇不斷上演」、「到底遊戲娛樂了大眾，還是『陷害』了人生，恐怕在賺錢與傷人並生時，更值得警惕」，股價更因此下跌。

香港《立場新聞》指出，今次騰訊推出「為習近平鼓掌！」手遊，「政治正確度爆表，肯定不會被狠批」。