十九大對台發言重要嗎？ 人渣文本：不痛不癢，沒有新意

2017-10-19 14:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國共產黨第19次全國黨代表大會，於昨天（18）召開，黨總書記習近平發表的工作報告中，談及台灣問題的部分備矚目。筆名「人渣文本」的輔仁大學哲學系兼任助理教授周偉航認為，發言整體看來「不痛不癢，沒有新意」。

針對習近平的報告，筆名「人渣文本」的輔仁大學哲學系兼任助理教授周偉航，今日在臉書直播臉書直播上談及他的意見。周偉航說，大家只注意到習在報告中，以「兩岸一家親」呼應柯文哲「一家親總比一家仇好」的言論，但沒發現「過去中共隔海唱和的對像都是國民黨」，代表連中共都「拋棄國民黨」了。另外，周偉航認為，習提到如「尊重現有的社會制度和台灣同胞的生活方式」等溫和內容，較少見武力統一台灣的言詞，顯示中共目前對台灣的態度較保守，應看接下來半年中共做出什麼行動比較重要。整體而言，周偉航說報告中關於台灣的部分「不痛不癢，沒有新意」。

而網友們則較關心習近平未來的政治生涯，在周偉航臉書上問：「現在看起來習近平打破十年任期慣例的機會大嗎？」、「習大大19大後能終生執政嗎？」、「所以習不會當中國的戈巴契夫嗎？」，或酸「習包子元年」、「習皇帝」；也有網友關心「李明哲還會回家嗎？」。

對於習進平的報告內容，前副總統呂秀蓮則認為，習近平以「尊重（台灣）現有的社會制度和台灣同胞的生活方式」，和「承認『九二共識』的歷史事實，認同兩岸同屬一個中國」，回應蔡英文總統「維持現狀」，和稱「承認『九二會談』的歷史事實」的說法，且猜測未來有「蔡習會」的可能。

政大台文所教授陳芳明則表示，習近平提到「尊重台灣人的制度方式」，代表他已經注意到台灣的公民社會與中國境內的生活完全不一樣。但習近平強調「台灣同胞與中國同胞將享有同等待遇」，令人擔心中國境內人民「不斷發生被失蹤、被旅遊的事件」也發生在台灣人身上。