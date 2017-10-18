讓吳乃仁暈船的豪乳妹曝光？ 被爆是當紅...

豪乳妹疑似為曾獲得「2008年國際比基尼小姐（台灣區）」第4名的彭蘭婷，但彭蘭婷鄭重否認這項傳聞。（資料照，記者胡舜翔攝）

2017-10-18 07:41

〔即時新聞／綜合報導〕將屆滿70歲的民進黨大老吳乃仁，日前遭週刊直擊出入「OLA」鋼琴酒吧，多次深夜帶著同名「豪乳妹」出場。據週刊報導，這名豪乳妹疑似為曾獲得「2008年國際比基尼小姐（台灣區）」第4名的彭蘭婷，現在則是「17直播」的當紅直播主，但彭蘭婷鄭重否認這項傳聞。

據《周刊王》報導，擁有D奶的2008年彭蘭婷獲得比基尼小姐第4名後，以「星田」作為藝名出席公開場合，但在2010年後逐漸消失在報章雜誌。今年初彭蘭婷重返娛樂圈，5月加入「17直播」當網紅，已累積46萬名粉絲。一名採訪過她的記者表示，彭蘭婷個性大刺刺、健談、熱情、不假掰，「如果她是豪乳妹，吳乃仁暈船也相當合情合理。」

但彭蘭婷鄭重否認這項說法，如此一來豪乳妹可能另有其人。報導提到，豪乳妹極有可能是一名叫「星雨」的酒店妹，曾待過台北市知名酒店「龍亨」、「紫爵」，認識許多政治人物，是經常被指名的紅牌小姐。一名「OLA」的幹部透露，豪乳妹並不是「OLA」的公關小姐，最近2年來，吳乃仁經常和友人來店裡小酌，而且有時一星期3、4次，但從未找過店內的公關小姐，總是有豪乳妹陪著吳乃仁，有時候豪乳妹還會先到店裡等吳乃仁。

擁有D奶的2008年彭蘭婷獲得比基尼小姐第4名後，以「星田」作為藝名出席公開場合。（資料照，記者胡舜翔攝）