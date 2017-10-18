美台國防業者簽署合作備忘錄

美台商會會長韓儒伯（右二）與台灣國防產業發展協會會長韓碧祥（前排中）代表美台國防業會者簽署合作備忘錄。（記者曹郁芬攝）

2017-10-18 01:43

〔駐美特派曹郁芬／紐澤西州普林斯頓十七日報導〕美台商會會長韓儒伯與台灣國防產業協會會長韓碧祥今天上午簽署了一項共同合作備忘錄，在強化未來美台國防產業合作方面有了具體進展。

韓儒伯今天在會後記者會上表示，台灣如果能在智財權保護與保密方面改進，美國放寬對台灣的出口管制應是指日可待，有助於強化台灣在飛彈、無人機和C4ISR等方面自製力的提升。他說，台灣官方和業者對於採購F35B先進戰機都有意願，這個議題還在辯論中，不過大家的共識是台灣需要下一代的新戰機。

韓儒伯也表示，台灣目前沒有提出新的採購意向書，未來幾個月可能會提出新的清單，但作業至少需要一年或一年半，因此他不預期川普政府明年會宣佈新的對台軍售。

目前擔任中信造船集團總裁的韓碧祥接受訪問時表示，台灣業者以往跟國防部與中科院接觸，所有的都是機密，像是一層神秘的面紗，大家都不得其門而入，成立協會之後，台灣業者有了可以跟國防部還有美國協調的平台。

韓碧祥說，台灣在航太、資安與造船方面都做得很好，台灣製造成本較低，如果未來能透過美國銷售是良好的發展。台灣過去都單打獨鬥，現在希望能團結起來一致對外，也希望未來中科院的研發成果能釋放給民間，並且讓台灣國防工業的產品走入國際。目前協會有四十幾家公司加入，協會未來會舉辦國防展，也希望國防單位多採購台灣產品。

美台業者今天簽署的備忘錄指出，他們未來合作內容除了強化產業交流，也會共同檢討需求安排學者與專家舉辦相關學術研究活動。第三是安排參訪彼此會員廠商與國防產業設施，拜會官方及法人機構，以便結合雙方產官學研各界。

第四是雙方要共享彼此依據國防或國家安全等議題，進行的學術研討報告與產業發展評估。最後透過交流活動，協助雙方產業進入彼此的國防供應鏈體系。這項合作受到台灣政府支持，今天除了出席美台國防工業會議的台灣國防官員到場見證，民進黨立委羅致政也在簽署儀式中致辭肯定這是美台國防工業合作的重要發展，美國在台協會執行理事羅瑞智也到場。