慶富詐貸或將破產 審計長爆獵雷艦進度落後

2017-10-17 16:12

〔記者呂伊萱／台北報導〕承攬國艦國造獵雷艦案的慶富造船，日前傳出財務困窘，可能聲請破產。審計長林慶隆今天在立法院備詢時坦言，獵雷艦案承造進度落後1.26%，照目前資料顯示，「第一艘艦將會延後」。

馬政府時期推動「康平專案第二階段」，為6艘國造新型獵雷艦招標，總金額約358億餘元。國內兩大船廠台船與慶富在2014年3月獲評選委員會相同票數，最後由慶富抽籤得標。但慶富日前爆出詐貸案與財務周轉困難問題，更傳言可能提出破產聲請。

審計長林慶隆今天赴立院報告105年度中央政府總決算審核報告並備詢。親民黨立委周陳秀霞質詢時問及獵雷艦案，質疑審計報告對於康平專案沒有做任何說明，究竟獵雷艦案目前進度落後多少？

林慶隆答詢時直言，慶富履約部分在國防部和銀行監督之下，「進度確有落後情況」。該案中六艘中的第一艘艦在義大利建造，另外五艘採取技術合作在國內承造。林慶隆說，義大利承造首艘艦的部分，預定於109年十月份交艦，但目前為止，全案進度落後1.26%，「照目前資料顯示第一艘艦還是會有一些延後的情況」。

周陳秀霞也指出，國營台船大廠竟會輸給小廠，質疑該案招標和執行過程，若涉及不法恐衝擊國防自主和國艦國造是嚴重衝擊。對此，林慶隆表示，此案檢調單位已經介入調查，基於職責審計部門也會持續密切注意國防部監督履約的情形。