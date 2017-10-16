世大運閉幕式太爛 陳政忠轟：北市府未檢討先慶功

台北市議會今舉行教育部門質詢，市議員陳政忠（右）針對世大運閉幕式再開砲。左為台北市文化局長鍾永豐。（記者沈佩瑤翻攝）

2017-10-16 18:34

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北世大運閉幕式挨批世大運最大敗筆，市長柯文哲2日赴市議會進行專案報告時，也要求主責的文化局重新提送檢討報告。但無黨籍北市議員陳政忠今在議場砲轟，檢討報告迄今仍未出爐，文化局卻還厚著臉皮參加2日當晚的慶功宴，痛批「難道不會心虛嗎」！文化局長鍾永豐表示，當天主要是感謝大家的努力，該檢討的還是會檢討。

台北市議會今舉行教育部門質詢，陳政忠針對世大運閉幕式再開砲，指柯文哲2日就在議場要求文化局提送檢討報告，結果到現在過了將近兩週，還沒收到報告，文化局竟然參加2日晚間舉行的慶功宴，鍾永豐更送給工作人員獎牌，「都不會不好意思嗎？有沒有覺得很難為情？不會心虛嗎？而且頒發了『夢幻團隊』的獎牌給所有參加閉幕的團隊」。陳政忠痛批，文化局難道不用透過一定的尺度去評量、而是只根據鍾永豐個人的好惡嗎？

陳政忠也批評，鍾永豐給了開幕式八十五分，閉幕式卻連七十分都講不出來，鍾的三位好朋友大提琴家張正傑、台北藝術節總監耿一偉及新象創辦人許博允等藝文界大老，給的評語是非常驚訝的糟糕跟草率。

鍾永豐對此表示，世大運後不到一週，柯文哲就已針對閉幕式閉幕後要求提出檢討報告，目前已提出初步報告，但柯文哲希望能做更深入的檢討，正在檢討中。他也首度坦言，知道外界對閉幕式結尾採用電子音樂、獨立樂團選擇、整體設計感、整體活動沒有開幕式順暢等有意見，2日當晚主要是感謝大家努力，該檢討還是會檢討。