百年老店台鐵千億購車 1307輛新車取代老火車

2017-10-16 12:51

〔記者陳宜加／台北報導〕「百年老店」台鐵提出千億購車計畫，備受各界關注。立法院交通委員會今天就「台鐵10年千億元購車計畫、票務系統整合再造計畫與我國鐵道觀光執行現況」，進行專案報告。

台鐵局長鹿潔身表示，台鐵肩負環島運輸任務，目前營業里程1064.5公里、共計229座車站，其中，雙線723.8公里、單線340.7公里，雙現率達67.99％，電化區間885.9公里、非電化區間178.6公里，電化率83.22％。

為強化軌道運輸功能，並無縫銜接都會捷運系統與南北高速鐵路運輸，104年起至113年計畫購置城際電聯車600輛、通勤空調電聯車520輛、支線混電力客車60輛、機車127輛，合計1307輛，總經費997.3億元。

依行政院財物標準分類交通及運輸設備規定，台鐵各式機車車輛最低法定使用年限，柴電機車為30年，電力機車及客車為20年，經統計至113年，預計將有990輛機車車齡屆齡，亟需辦理鐵路車隊汰舊換新。

他指出，今年邀工程會、國發會等單位召開巨額採購案件審查小組會議，一致同意採最有利標決標方式，8月30日至10月11日間辦理完成第一次評選委員會議，預定10月下旬分別辦理程序，109年起陸續交車。

鹿潔身說，除將汰換逾齡復興號、莒光號與機車等990輛，舊車汰換率約39.15％，並增加區間客車與支線客車，可提升運能約18.55％，並將旅客簡化為城際客車、區間客車兩種，提高行車效率、縮短行車時間。

台鐵將利用環島路網，強化東線及跨線運輸，配合新購城際客車到達，每小時開行樹林─台東、北半環長程列車，以及每2小時開行南半環長程列車。持續推動都會區捷運化，北中南都會區尖峰時段8至10分鐘一班車、離峰15至20分鐘，平均班距為12至15分鐘。

此外，台鐵現有票務系統使用至今已10年，難以彈性回應大眾與時俱進需求，推動台鐵票務系統整合再造計畫，行政院今年4月同意107至108年以特別預算編列支應，核定經費10億735.6萬元、預定期程至108年。