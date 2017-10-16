國民黨缺席國防工業會議 美台商會：失望和遺憾

美台商會會長韓儒伯對國民黨缺席今年美台國防工業表示遺憾與失望。（記者曹郁芬攝）

2017-10-16 07:42

〔駐美特派員曹郁芬／紐澤西州普林斯頓15日報導〕對於今年美台國防工業會議第一次沒有在野黨代表出席，美台商會會長韓儒伯今天表示「失望」、「遺憾」！」他說，美台商會曾遞出正式邀請函給國民黨主席吳敦義的辦公室，但主席辦公室一直沒有回音。

今年的美台商會在紐澤西州靠近普林斯頓大學的麗晶酒店舉行，台灣國防部派出副部長張冠群與會並於16日發表早餐演說，美國國防部主管亞太的副助理部長海大衛則代表美方發表晚餐演說。商會原在議程上排定由國民黨的代表發表午餐演講。

韓儒伯也證實，除了每年一度在美舉行的國防工業會議，明年春天可望在台灣舉辦另一場國防工業會議，除了加強美台國防業界的合作，如果川普政府決定放寬高層互訪的限制，未來美台商會也可做為一個重要平台以促進美台間的高層交流。

韓儒伯在今天傍晚的記者會上說，這是美台國防工業會議舉行以來，在野黨代表首次缺席。美台國防工業會議自2001年開始舉行，美台商會除了邀請國防部派代表出席，也一直有邀請在野黨代表參加，國民黨立委蘇起便曾在陳水扁執政時參加過幾次會議，去年葛永光也代表國民黨與會。民進黨的吳釗燮、蕭美琴和陳文政則在馬英九執政時分別代表過在野黨。

韓儒伯說，美台商會沒有政黨色彩，這次也正式發出邀請函給吳敦義主席辦公室，並確定對方收到邀請，「很遺憾地，我們從未得到吳主席辦公室的答覆。」他說，吳主席也許有自己的考量，但商會覺得失望，希望明年國民黨會派代表出席。

今年美台國防工業會議約有160人出席，來自台灣國防工業的代表約有50人。去年蔡英文執政後首次與會，台灣派出龐大的代表團使與會人數超過190人。

台灣國防部官員除了張冠群，還有駐美軍事代表團團長洪光明、軍備局計劃評估處長長賀紘璿少將、國防部戰規司長萬文卓少將、國防部通信電子資訊參謀次長室副處長廖述煌上校等人。