邱鏡淳率團赴香港出席客屬懇親會 行銷浪漫台3線

2017-10-14 10:42

〔記者廖雪茹／新竹報導〕兼任世界客屬總會總顧問、名譽理事長的新竹縣長邱鏡淳，昨天率團參加在香港舉辦的世界客屬第29屆懇親大會，他在會中行銷浪漫台3線，推薦結合漫畫、鐵道、客家等元素的「內灣一線九驛」台灣漫畫夢工場，邀請全球客家鄉親到新竹縣作客，體驗豐富的客家傳統文化。

新竹縣政府表示，邱鏡淳利用世界客家共聚一堂的機會，推廣新竹良品的產業品牌，並與代表香港百貨龍頭品牌-裕華百貨，洽商明年暑假到香港舉辦「新竹週」產業文化活動，推展浪漫台3線、客家伙房屋及新竹名品東方美人茶、寶山橄欖、新埔柿餅等；裕華百貨對於引進新竹良品深感興趣，希望未來與新竹縣有更多合作機會。

邱鏡淳也推薦「內灣一線九驛」台灣漫畫夢工場，希望大家到「竹東動漫園區」、合興愛情車站及內灣國小「劉興欽漫畫教育館」逛逛，明年夏天還可到竹東「動漫教育中心」，體驗3D及AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）/MR（混合實境）等體感互動裝置，讓浪漫台3線之旅在人文、美食、藝術之外，還增加智慧觀光的元素。

縣府表示，世界客屬第29屆懇親大會13、14日兩天，由香港梅州聯會，在九龍灣國際展貿中心與沙田賽馬會舉辦，吸引超過3000名全球客家子弟參加；邱鏡淳此行重點，就是交棒給世界客屬第29屆懇親大會的聯席主席余鵬春及林光如。