海關疑誤放5百公斤毒品 林俊憲：變毒梟細漢？

2017-10-11 16:43

〔記者楊淳卉／台北報導〕桃園機場台北關可疑待驗物500多公斤被帶出關，且連夜失竊事件，財政部長在立院質詢時答覆「看報才知道」。民進黨立委林俊憲今在臉書發文痛批，這證明了整個關務體系都有問題，整個海關系統都必須改革、整頓，關務署署長和台北關關務長都必須被撤換嚴懲。

林俊憲也說，海關系統在國人面前上演完全破洞，卻只調職一個科長，質疑「國家不是要向毒品宣戰嗎？海關不是我們國家政府的一環嗎？是變成毒梟的細漢了嗎？」

林俊憲批評，若此事未經媒體踢爆，財政部長要被關務署蒙蔽多久，或是財政部長今對立委說謊？

林俊憲指出，關務署署長廖超祥稱「經過X光機掃描、緝毒犬嗅聞並未發現有海洛英」，是在開脫什麼？他認為，緝毒犬沒有百分之百的準確率，何況這批可疑貨品是被封裝在金屬裡，不是一般包裝、不是一般行李，緝毒犬聞過能代表什麼？

林俊憲批，明明依法必須進行破壞性查驗，海關卻允許該批貨物離開機場，500多公斤如何運出關，是要多浩浩蕩蕩的隊伍，「這證明了整個關務體系都有問題」，怎麼可能這麼巧，私運出關當晚就被偷了。

林俊憲說，「待驗物品未檢查就放行」絕對有程序上的問題，「這貨品連夜消失大有問題，一定是非常珍貴的寶貝，像是電影情節在台灣真實上演，不是鑽石就是毒品吧？」