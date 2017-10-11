兩岸交流30年 張小月：不能再用30年前態度處理

2017-10-11 16:23

〔記者陳宜加／台北報導〕今年適逢兩岸交流30周年，中華郵政為今起至20日舉辦「兩岸交流30周年郵票特展」，陸委會主委張小月表示，蔡英文總統在國慶日特別提到「兩岸之間，我們承諾沒有改變、善意沒有改變」，兩岸交流要在「對等、公平」基礎上溝通對話、見面交流非常重要，對未來兩岸關係，期待走向正面積極交流發展。

張小月表示，30年，對人的一生來說是相當長的時間，嬰兒已長大成人，兩岸開放單純目的是讓在台人士到中國探望家人，民國76年以前，兩岸關係是「有你就沒有我、有我就沒有你」，後來體認需求，開放返鄉探親第一步。

她說，30年前主政的政府官員絕對想像不到，今天看到兩岸關係有這麼頻繁，做生意來往兩岸之間，中國竟然成為台灣貿易最重要夥伴；一定想像不到竟有33萬對兩岸婚姻，現在台灣居住就有33萬人，也很難想像中國籍學生超過1萬多人，觀光客來往兩岸之間，30年帶來很大的變化，不能再用30年前態度處理兩岸問題。

交通部政務次長、中華郵政代理董事長王國材表示，中華郵政扮演兩岸重要橋梁，近年除了萬國郵政聯盟的協定，也簽署相當多郵政協定，包括兩岸速遞、海運空運、e小包、快捷等業務，最近才在天津舉辦兩岸珍郵特展，扮演重要角色。

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