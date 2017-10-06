中華郵政促各郵局評估是否掛國旗 藍營質疑拍賴揆馬屁

中華郵政公司發函要求各地郵局綜合評估是否懸掛國旗，並要函報總公司核備。（記者施曉光攝）

2017-10-06 10:47

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨發言人洪孟楷今日召開記者會拿出中華郵政公司的內部公文爆料，中華郵政公司竟於9月12日發函要求所屬各地郵局綜合評估是否懸掛國旗，而且已經獲得台中郵局響應，於9月29日發函要求所轄各局除了3處建築仍懸掛國旗外，其餘各局都不要懸掛，並要求在10月10日前拆除完畢。

他痛批中華郵政公司董事長、交通部次長王國材不但是高雄市長陳菊愛將，在主張台獨的行政院長賴清德9月8日上任後，藉由拆國旗拍賴清德的馬屁。

洪孟楷並質疑，中華郵政公司要求各地郵局評估是否懸掛國旗，還要把辦理情形函報總公司核備，難道這是綠色恐怖，要各地郵局以拆旗表現，做為忠誠度考核依據？他並要求賴清德下令要求所屬各政府機關，絕對不要再搞「去中華民國化」，如果賴清德不公開表態，就是說一套、做一套，不配成為最高行政機關的首長。

中華郵政公司今天派出兩名員工到國民黨記者會現場蒐集資料並錄音，面對媒體詢問，兩人都拒絕說明，洪孟楷則在記者會上公開說明現場有中華郵政人員在場，但呼籲媒體不要「為難」這兩個基層人員。

洪孟楷出，根據國旗法第十條規定，政府機關應該樹立旗桿，每日升、降旗，中華郵政公司竟然要求拆除旗桿與國旗，已經違反國旗法的規定，而且10月10日就是中華民國國慶日，中華郵政公司卻要求各地郵局10月10日前要拆除，這是在觸中華民國的霉頭？還是挑釁？

他說，對比這次蔡政府舉辦國慶活動沒有國旗、國號，中華郵政的公文又曝光，無論民進黨怎麼說、怎麼做，都已百口莫辯，就是要把中華民國去除掉。

國民黨發言人洪孟楷拿出台中台中路郵局台中支局的比對照片，證明台中郵局已經率先響應拆旗。（記者施曉光攝）

國民黨出示台中台中路郵局台中支局今年1月與10月的比對照片，證明台中郵局已經率先響應拆旗。（記者施曉光攝）