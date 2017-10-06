與台斷交？教廷外交部長保證：持續當台灣忠實伙伴

教廷國務院外長蓋拉格總主教今出席國慶酒會時表示，台梵關係仍緊密。（歐新社）

2017-10-06 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕香港退休樞機主教陳日君日前接受媒體採訪時指出，中國與梵蒂岡建交勢在必行，呼籲台灣人民做好失去邦交國的心理準備。教廷至今對此尚未回應，但今日教廷國務院外長蓋拉格總主教在出席國慶酒會時表示：「教廷會持續當台灣的忠實夥伴。」

根據〈中央社〉報導，適逢梵蒂岡與中華民國建交75週年，駐教廷大使館舉辦盛大國慶酒會，包括教廷外長蓋拉格（Paul R. Gallagher）、樞機主教團副團長雷伊（Cardinal Giovanni Battista Re）、教廷外交部次長卡米雷利（Msgr. Antoine Camilleri），及多國使節都出席此次盛會。

蓋拉格在國慶酒會的致詞結束前表示：「他可以在此向駐教廷大使李世明保證，教廷會持續當台灣的忠實夥伴（Committed Partner），支持任何有助對話的方案，促進實質交流，並為增進所有人的福祉，搭建夥伴與和平的橋樑。」

蓋拉格指出，教廷與台灣從1942年建交迄今，彼此的友誼與合作精神從未改變，許多來台服務終身的神父修女都是見證人。他感謝台灣教會長期貢獻，並強調直至今日，教廷對於台灣教會的進程，也持續給予著特別的關注。

我國駐教廷大使李世明表示，台灣非常珍惜與教廷75年來的邦誼，也相信這一路走來的夥伴歷史會成為堅定的基石，繼續深化彼此的外交與合作關係，李世明在致詞強調：「兩岸關係雖不盡完美，但台灣做得比外界想像得更多，我們不只想要維持區域的穩定與和平，也盼能促使中國大陸，扮演一個值得尊敬的強權角色。」。