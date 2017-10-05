中國「以僑促統」 吳新興：我們也統戰他們

2017-10-05 10:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國近年積極在海外對我僑社、僑團進行「以僑促統」，企圖壓縮我僑社規模與向心力。僑委會委員長吳新興今天說，中國統戰不是第一天，但我們也對他們統戰；不少中國移民在海外聽到的與在中國聽到的都不一樣，也嚮往民主台灣，參加我方活動、拿我國國旗。

立法院外交國防委員會今天邀請僑委會列席報告並備詢。吳新興在業務報告時說，中國近年在海外積極布局，一方面發展中國僑團組織，同時也透過「中國和平統一促進會」（統促會）與「海外聯誼會」等外圍組織，對友我僑社進行「反獨促統活動」。中國在海外舉行座談會、研討會、記者會、各式慶祝活動並刊登文宣，滲透、恐嚇、分化及籠絡友我僑團，企圖孤立並壓縮我國僑社規模、僑胞對中華民國的支持與對台灣的向心力。

報告更進一步指出，中國統戰近期「更全面布局」，以「經貿文化交流」為名組團來台，透過管道安排拜會國內有關團體，意圖串聯海內外反獨促統力量。

吳新興今天在會前受訪時對此表示，中國對我們僑界統戰不是第一天了，但不只他們對我們統戰，我們也對他們統戰。吳新興說道，海外有不少中國新移民，他們發現他們在海外聽到的中國，與在中國國內聽到的都不一樣，也對民主台灣嚮往，參加我方活動、還拿我國國旗。

吳新興說，兩岸就是制度優越的競賽，看是自由民主制度好，還是共產制度好，「人民會自己選擇」。吳新興強調，僑委會對海外僑胞很有信心，相信僑胞對我們的支持是很堅定的。