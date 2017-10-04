台灣人入選中共19大代表 陸委會將查盧麗安是否違法

2017-10-04 17:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海台聯會會長盧麗安今日被媒體報導獲選中共19大代表。陸委會今天發出書面聲明表示，關於當事人身分、有無在陸設籍、是否違反兩岸人民關係條例等皆有待查證，並將會同相關機關單位釐清處理。

根據經濟日報報導，盧麗安是上海復旦大學外國語言文學學院副院長、上海市台灣同胞聯誼會會長，今年7月被選為中國共產黨第19次全國代表大會黨代表，她在高雄出生、成長，活躍在上海政治圈，於2002年起，她連續擔任上海市台聯七屆、八屆常務理事，市台聯八屆副會長，2013年出任上海市台聯會長。

這次有10名台灣籍人士獲選中共19大代表，其他9人皆是生長在中國的台胞二代，僅盧麗安是土生土長的台灣人，外界推測她不僅僅是中共對台統戰的指標性人物，也可能是中共推進兩岸經濟、社會融合發展的重要試點。

陸委會指出，依據兩岸人民關係條例第9條之1規定，「台灣人民不得在中國大陸設有戶籍或領用護照。違反者，將喪失台灣人民身分。」且根據兩岸條例第33條第2項規定，「台灣人民不得擔任公告禁止之中國大陸黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體職務或為其成員。」

陸委會也公開呼籲國人，赴陸仍應遵守相關規定，並全力維護國家安全及利益。