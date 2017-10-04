無視總統維安... 柯P被爆將南門市場遷總統府旁

柯文哲想將總統府旁的閒置土地作為南門市場的中繼預定地。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-10-04 09:29

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲和民進黨關係緊張，雙方持續交鋒，柯文哲想將總統府旁的閒置土地作為南門市場的中繼預定地，暫時安置270戶攤商3年，不過維安和交通都還沒評估，柯文哲也沒沒將此事告訴中央，府院知道後很吃驚，緊急通知政務委員張景森擋下此案，才免掉柯文哲和蔡英文政府再一次交火。

《鏡週刊》報導，柯文哲力拚五大傳統市場改建，指標之一的南門市場將拆除，配合捷運萬大線，在原地與捷運車站共構重建，不過，北市府至今仍未喬好中繼地點，攤商擔心3年的拆遷期，若中繼市場離舊址太遠，恐會流失老顧客。

北市市場處在開會時建議，可遷移至博愛特區，緊鄰元大一品苑豪宅、以及總統府旁的台銀閒置土地，土地產權單一，附近又有捷運小南門站，很適合當作南門市場的中繼預定地，北市幕僚透露，柯文哲聽完簡報後相當興奮，對台銀開價3年2.54億元的租金，當天也親自前往查看周邊環境，並要幕僚盡快安排拜會台銀董事長呂桔誠。

報導引述知情人士透露，台銀對此覺得很頭痛，因為台銀是財政部完全持股的官股銀行，董事長是官派，任何財產處分都是財政部說了算，呂桔誠也不敢擅自和柯文哲碰面，也不敢作主，只好回報主管機關財政部。

財政部得知後，認為事情非同小可，立刻通報府院高層，府院高層請政務委員張景森代表，向北市府溝通，表達不宜的態度，強調承租的地方太靠近總統府官邸，恐有維安隱憂，不適合安置大批攤商，這才讓柯文哲打消念頭。

民進黨黨政人士指出，200多個攤商要遷移到總統府旁3年，北市府竟然沒事先照會中央政府，就直接想找台銀協商，對柯文哲處理租地案的決策模式感到相當驚訝。