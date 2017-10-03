台大學生討打？陳超明：來鬧我媽生日會殺人！

陳超明說他不是為統促黨講話，但是「如果我媽慶生有人來鬧場，不只是打人，連殺人都會發生！」（資料圖 記者黃耀徵攝）

2017-10-03 17:58

〔即時新聞／綜合報導〕在台大舉辦的「中國新聲音」因場地租借問題而讓學生不滿，又因統促黨毆打學生引起更大風波。今（3）日行政院長賴清德前往立法院接受質詢，國民黨立委陳超明認為執政黨抹黑、抹紅統促黨，並認為是學生與台獨份子「討打」，「如果我媽慶生有人來鬧場，不只是打人，連殺人都會發生！」

據《ETNEWS》報導，陳超明在質詢賴清德時強調，自己不是要幫統促黨講話，而是為「公平」而發聲，認為合法申請開演唱會卻遭到「侵門踏戶」，這是情何以堪。而執政黨卻「抹黑」、「抹紅」，稱統促黨是幫派，但是「黑道、白道、學閥、民進黨派系都算幫派」，甚至語出驚人表示：「如果我媽慶生有人來鬧場，不只是打人，連殺人都會發生！」

對此，內政部長葉俊榮表示，中國新聲音是校內活動，學生有意見因此抗議，而黑道、幫派不能染指校園。對此，陳超明反批「學生就比較偉大嗎？」、「學生、台獨份子討打」、「可憐之人必有可惡之處！」，還質疑為什麼在其他學校都能辦，「台大不就天之驕子？」、「有總統、部長校友就有恃無恐」、「私立大學都賤民，只有你們高貴？」

而賴清德表示，台大已經在針對疏失作檢討，這活動影響到了學生的受教權。但陳超明仍不滿痛批台大是「特權專用，非我族類不得進入」、「可以寵愛學生，不能溺愛學生」，並強調，學生以前說警察打人，現在又叫警察救人，「話都你們說的」。