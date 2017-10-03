基隆醜又舊 林右昌：公民與道德要加強

2017-10-03 14:07

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市城市建築老舊，長期為人詬病，基隆市長林右昌表示，多雨氣候不是問題，主要是建築物醜、纜線掛滿天際，環境、外牆髒了也不清洗，都市永遠都不會漂亮，歐洲很多地方多雨，仍然很漂亮，國外無時無刻在維持都市的整潔，每天維持，都市才會美，「這是公民與道德的觀念問題。」

基隆市政府將於週五（6日）在太平國小舉辦「山海建築講堂」，邀請建築專家學者分享美學經驗，林右昌表示，正在訂定基隆市都市景觀自治條例草案，未來將從重要街區、路口先示範，使基隆的城市環境更加美麗。

林右昌說，將透過訂定基隆市都市景觀自治條例草案，針對重要街區、路口做景觀規範，從都市設計的角度來控制，未來會先選擇小區域來試辦，也有鼓勵、獎勵的措施，讓所有市民對城市有共同認知、認識，一起來推動城市環境變好、變美。

林右昌強調，基隆要改變，使都市景觀變漂亮，政府民間要一起合作，把握每一個小機會，從基隆火車站，未來的城際轉運站以及西4、5、6碼頭的會展中心與旅運智慧大樓，都要求最高的規劃設計品質，材質及色彩，也從不斷探索的過程中，找到基隆的特色。

都市發展處長徐燕興表示，10月6日在太平國小登場的「山海建築講堂」，邀建築師、相關從業人員、市民聚在一起思考，互相交流凝聚在地意識，塑造基隆這座城市專屬的建築美學及城市風貌。