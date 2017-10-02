李明哲恐已遭秘密宣判 民團促政府確保上訴權

台灣人權工作者李明哲遭中國以「顛覆國家政權罪」逮捕並於9月11日開庭時當庭認罪。（圖擷取自直播）

2017-10-02 11:38

〔記者楊淳卉／台北報導〕台灣人權工作者李明哲遭中國以「顛覆國家政權罪」逮捕並於9月11日開庭時當庭認罪。台灣人權促進會今召開記者會表示，法院宣判最後期限為10月9日，李明哲很可能已被「秘密宣判」，台灣政府應該儘速確認，維護李明哲上訴的權利。

民間司改會申訴中心主任蕭逸民表示，李明哲可能被秘密宣判，且可能被迫不能上訴，台灣的政府協助李明哲進行「管轄權抗辯」與「非法證據排除抗辯」，並確保李明哲上訴權，這不僅攸關李明哲，還關乎台灣人在中國接受審判的權力。若李尚未被宣判，中國政府應公布何時宣判，讓家屬得以參與宣判過程。

蕭逸民指出，李明哲被起訴的行為絕大多數的都在台灣，但李在中國的律師卻在庭前準備程序，就幫李明哲放棄管轄權抗辯和非法證據排除抗辯；中國檢察官提出事證，共有近70份的自白資料，這也是李遭刑求逼共累積的證據。

時代力量立委徐永明指出，管轄權爭辯不只是李明哲個人的問題，而是攸關台灣人民未來與中國互動關係，政府應有清楚立場；若這案件繼續下去，台灣未來會有一個「大型警總」設在北京，對台灣人民恫嚇效應非常清楚，政府對此事應嚴肅看待，否則大型警總又重回台灣。

民進黨立委尤美女表示，李明哲案不能當一般刑案看待，李明哲的言論全部發生在台灣，中國非行為發生地，然而台灣人透過網路宣傳民主自由，到中國卻會被關押、被認罪，這是對台灣人民和言論自由的恫嚇；陸委會、法務部應重申台灣與中國是兩個不同的政治實體、互不隸屬，對台灣不成罪的言論自由，不能在中國隨意逮捕。