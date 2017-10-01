澄清「阿扁裝病說」柯：講話不精確 標題也殺人

針對「扁裝病說」，柯今受訪先稱「講話不精確」，隨後記者問是否失言，柯說，也不是不精確，應該是「講太多話」，講話有上下文，只擷取一段當標題，就是典型「標題殺人」。（記者周彥妤攝）

2017-10-01 12:03

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲日前形容陳水扁病情，「一開始是裝的，後來變成真的病了」，扁民間醫療小組指柯已不適任召集人，決議撤換柯。對此，柯今受訪先稱「講話不精確」，隨後記者問是否失言，柯說，也不是不精確，應該是「講太多話」，講話有上下文，只擷取一段當標題，就是典型「標題殺人」。

柯文哲今與雙親出席流感疫苗示範施打記者會，會後接受媒體聯訪，針對陳水扁醫療小組決議撤換其醫療召集人身分，柯說，其實自己也沒時間，掛名不做事也不好，現在都是高雄長庚醫師陳順勝負責，自己只是去高雄看看阿扁，平常沒辦法處理他的醫療問題。

柯文哲表示，跟阿扁私交還好，都有聯絡；提到「裝病說」，柯解釋，有時候講話是不精確，但當時在描述阿扁是典型身心症，心理因素影響器官實質病變，他少見這樣的病例，「我當醫生講這個也不對，洩漏病人個資，這陣子不管是抹紅，或挑撥離間，講什麼都不對，算了。」

媒體問是否失言？柯說，其實也不是不精確，而是講太多話，有時候講太多不小心就會咬到舌頭，而且講話也有上下文，只擷取一段當標題，就是典型「標題殺人」。

記者詢問柯，是否擔憂引起綠營更大反彈？柯說，這陣子「太有組織的操作，實在真糟糕。」