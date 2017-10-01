美國務院官網撤中華民國國旗 馬：趕快去交涉

美國國務院官網改版後，中華民國國旗消失了。（資料照，擷取自美國國務院官網）

2017-10-01 12:01

〔記者林良昇／台北報導〕美國國務院官網在川普上任後改版，在介紹台灣的網頁上，原有的中華民國國旗消失，前總統馬英九今表示，不一定是台美關係變差，要「再觀察」，但政府應改快去交涉，國民黨主席吳敦義則認為，這與行政院長賴清德上週在立院的答詢有關，讓美國產生質疑。

美國國務院官網進行改版，在介紹台灣的網頁上，原有的中華民國國旗消失不見；國民黨舉行中常委選舉，馬英九今早前往國民黨中央黨部投票，他受訪時表示，這不一定代表台美關係變不好，還要再觀察，但對於國務院把國旗撤掉，政府應要趕快去交涉。

吳敦義也在投票後被問到近期的台美關係時表示，政府一定要特別小心謹慎，並提及賴清德上週在立院關於台獨的談話；吳敦義認為，賴清德過去是地方首長、民意代表，發表個人意見影響還不是那麼大，但他在立院以中華民國行政院長的身分答詢，不能隨便用個人意見，把台獨主張在立院講出來。

吳敦義強調，國民黨一貫的主張是在「九二共識、一中各表」的基礎上，發展兩岸和平穩定的關係，弘揚中華文化，同時保有好的國際空間，

吳敦義認為，賴清德以行政院長身分講出「台灣是獨立的國家，他的名字是中華民國」，與蔡總統選前、選後講的國家的定義跟立場是不同的，他要求蔡總統應該講明白。

吳敦義表示，賴清德雖然後來修正為一切以蔡總統的論述為主，但已讓美國這樣長期對我們友善的國家產生質疑，作為國家最高行政首長，不能隨便講話，希望蔡總統與賴院長深切溝通，最好能依據中華民國憲法，「依照九二共識那三十五個字」就能夠既維護中華民國的主權跟尊嚴，也能維持兩岸和平穩定發展，確保全體台灣人民最高的利益。