批國慶請柬去中華民國化 KMT挨嗆「有種叫習別打壓」

2017-09-30 14:49

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨今上午召開記者會，質疑蔡政府慶祝國慶，但活動邀請函上，卻不見中華民國與國旗，只有雙十圖騰及台灣圖，刻意「去中華民國化」。對此，時代力量立委徐永明嗆聲，「國民黨別只會在台灣恐嚇『中華民國』被抹滅，有種當面向習近平抗議別打壓」。

臉書粉專徐永明今分享本報報導，並撰文指出，藍營「永遠只有一千零一招」，動不動就喊「中華民國要滅亡」、「去中華民國化」或去「去中國化」，殊不知「成天自以為是『中華民國代言人』」的藍營，表現卻「廢到不行」，導致年輕世代對中華民國無認同感。

徐永明除提醒藍營應正視此一事實（認同感低落），也直言諸多因素下，「台灣人民的主流國家認同就是『台灣』，『中華民國』終將成為歷史與過去」。徐永明表示，藍營長久以來綁架中華民國「詮釋權」，與北京互唱一中的作法，「完全是偏離大部分台灣人民的想法」，使人民對中華民國愈感疏離。

徐永明解釋，國家認同不因恐嚇、威脅而凝聚，藍營的「被抹滅、被滅亡論述」根本得不到民心；徐永明建議，國民黨若想讓台灣人認同「中華民國」國號，下次有機會遇到習近平時，「有種當面」就北京在國際上打壓我方行徑，向習提出抗議，讓中華民國多點「存在感」，別只會恐嚇台灣人，到了習面前，卻「連個屁都不敢放」。