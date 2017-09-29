存多少才夠養老？台大教授：1千萬

前政務委員、台大社會系教授薛承泰指出，每位國人應該至少存下新台幣1千萬元的「老本」，才夠以後養老。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-09-29 11:02

〔記者施曉光／台北報導〕監察院今日特別舉辦「106年老人人權研討會」，有關「老人經濟安全問題」議題，應邀報告的前政務委員、台大社會系教授薛承泰指出，國人每位應該至少存下新台幣1千萬元的「老本」，才夠以後養老，但目前我國老人貧窮率過高，政府應該以減少老人貧窮，作為重要政策。

薛承泰指出，如果是要支應一般生活所需的「基礎老本」，金額大約需要528萬元，根據摩根投信研究，全台灣的平均「理想老本」大約在1450萬元至1750萬元之間，但他認為，只要一般民眾需求大概介於「基礎老本」與「理想老本」之間的數字，大約1千萬即可。

薛承泰表示，2013年我國全體國民貧窮率6.2％，與OECD（經濟合作與發展組織）國家平均數11.1％相較雖然偏低許多，但我國老人貧窮率卻高達15.4％，高出OECD國家平均值11.3％，政府應該以減少老人貧窮，作為重要政策。

此外，台大社工系副教授傅從喜也指出，台灣老人貧窮風險比其他國家高，老人靠子女俸養的比例較高，勞工平均投保年資、投保薪資都不高，勞退提撥率也偏低，國家應該鼓勵民眾儘早進行老年準備，包括鼓勵勞工自提退休金，強化金融監管，以提升民眾理財規劃動機，活化民眾老年資產，民眾個人也應建立為自我的老年經濟負責的認知。

政大地政系特聘教授張金鶚則就老人居住問題指出，台灣有愈來愈多的老人自住，與已婚子女同居率明顯下降，未來政府應該提供更多的獎勵措施，鼓勵「子女回居」，或老人移居與子女居住，藉此讓老人生活可以受到照應。

他建議，政府應設計專法讓「以房養老」成為市場化商品，並積極推動興建無障礙住宅環境及提供完善的醫療、居家護理服務機制。

內政部政務次長花敬群則指出，政府在2016年宣示興建20萬戶社會住宅，並取消過去申請年齡上限，已經把屬於經濟與社會弱勢者的65歲以上老人納入，而且保障比率提升到30％以上，並在硬體設計上會營造無障礙、通用設計的空間。

他並指出，政府還要推動「包租代管」，讓一些持有的閒置房屋的老年者，由政府幫忙出租，達到提升其經濟安全的效果，可謂是「租賃版的以房養老」，另外透過推動都市更新，提升老人居住品質，未來還要應詳細規劃建構更公共的居住支援體系，提供更多元的居住選擇。