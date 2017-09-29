張炎憲全集書名太敏感？蔡總統婉拒出席新書發表會

吳三連台灣史料基金會出版「治史起造台灣國—張炎憲全集」，收錄前國史館長張炎憲對228事件的口述歷史研究調查。（圖取自吳三連台灣史料基金會）

2017-09-29 08:13

〔記者鍾麗華／台北報導〕前國史館長張炎憲逝世將滿3週年，吳三連台灣史料基金會出版「治史起造台灣國—張炎憲全集」，收錄張炎憲對228事件的口述歷史研究調查，不過，基金會人員證實，曾邀請蔡英文總統寫序，但遭到府方婉拒，而明天（30日）的新書發表會，蔡總統也婉拒出席。

今年是228事件70週年，蔡總統在中樞紀念儀式致詞時，特別提到張炎憲。吳三連基金會董事長吳樹民3月也曾赴民進黨中常會報告張炎憲全集募印計畫，蔡總統當場表示，民進黨會全力支援。

不過，參與募印計畫人士表示，蔡總統在募印期間相當幫忙，因此也募到不少款項，蔡總統也以個人名義捐款。但在邀請寫序時，卻遭到府方婉拒，原因出在書名有「台灣國」，府方認為相當敏感，總統不適宜寫序，甚至還探詢改名的可能性。

對此，總統府發言人林鶴明表示，蔡總統非常重視張炎憲對台灣歷史的研究和貢獻，關於張炎憲口述歷史研究調查的出版與募印過程，總統也都實際提供協助並持續關心進度。有關新書發表會的行程邀請，是因總統另有行程安排，至於其他相關傳聞則於實情不符。

被問到序文問題，吳樹民僅表示，「這個不方便說」，但他也強調，「府方幕僚有他們的顧慮」，蔡總統支持募印計畫與對國家整體思考，有其不同的考量重點。最後序文，是由他與文化部長鄭麗君撰寫。

張炎憲遺孀林琇梨強調，過去張在世時，忙著替別人寫序、做口述歷史，這次終於出版專書，「能夠把張的精神留下來最重要，讓大家了解他對台灣的愛、對台灣歷史的重視以及對台灣前途未來的看法，誰來寫序不重要」。

吳三連基金會秘書長、政大台史所教授戴寶村指出，「治史起造台灣國」的書名是由他命名，他與張是30年的老戰友，相當有默契，也能掌握張一生要做什麼。書名最能代表張的精神，也是張歷史研究的目的，「這是他在天上知道也會微笑的書名」。

張炎憲全集一套9冊，包括張的研究論文與演講紀錄、政論時論史論、228相關文字、序文導論、人物與時代等5個主題，此次計畫出版6百套。戴寶村說，其中還有張在日本東京大學讀書時，以筆名撰寫的雜文，過去從未曝光。