教師加薪3％不含私校 工會怨：一國兩制

2017-09-28 10:45

〔記者呂伊萱／台北報導〕行政院長賴清德一上任便拍板敲定，明年幫軍公教人員加薪3％。但其中不包括私校教師。全國私校工會今召開記者會表示，社會誤解私校教師與軍公教享有同等保障，但其實私校教師雖也受教師法規範，但「薪資、年終與退休金都打折扣」。全國私校工會理事長尤榮輝批評同樣是作育英才，卻受到不平等待遇，「根本一國兩制」。民進黨立委葉宜津與陳亭妃也為私校教師發聲，呼籲教育部責成所有私校經營者，「幫老師加薪三趴」。

全國私校工會特別選在今天教師節，於立法院召開記者會，呼籲政府協助全國私校跟進軍公教加薪策略。尤榮輝說，今天是教師節，本應是感謝老師的時刻，但私校教師「心情不太好」，因為政府為軍公教加薪3%，卻不包括私校老師。且社會一般誤解軍公教包括私校老師，其實私校教師依樣受教師法規範，所負義務和公校老一模一樣 ，但「薪資、年終與退休金都打折扣」，「根本是一國兩制」。

根據統計，全國24萬5千名專任教師中，私校教師約佔20%，照顧全國135萬名學生。全國私校工會秘書長、台南市光華高中教師陳綺雯說，從數字可知私校教師是高等教育的主力，但薪資待遇卻不能比照公教老師受到保障，甚至因少子化、招生不足等問題，工作權受到威脅和侵害，遑論加薪。再加上行政凌駕學術、專業不受尊重與退休保障嚴重不足等問題，呼籲社會重視私校教育，尤其是改善教師惡劣的工作環境，以免高等教育日益崩壞。

立法委員葉宜津說，私校老教師擔負辛苦的教學任務，薪資卻更少，她認為所有私校老師都應該要也能加薪，要求教育部站出來，責成所有私校經營者「幫老師加薪三趴」。葉宜津進一步點出，尤其是教育部給予補助的私校 「更應該要求」，關注長年擔負135萬相對弱勢學生的辛苦教師。立委陳亭妃除了和老師們說一聲教師節快樂，也認同工會訴求，強調站在教育角度，呼籲教育部協助勸說所有私校，一起為私校老師加薪，響應三趴的加薪策略。