3頂尖大學齊聚高雄 花媽最感謝何顧問

前經建會主委、現任國策顧問何美玥（左），扮演高雄經濟發展推手，讓花媽好感激。（記者王榮祥攝）

2017-09-27 17:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕台大、成大、中山等國內3所頂尖大學，今天在高雄簽署合作意向書，將聯手推動材料國際學院，讓高雄產業轉型再前進一大步，高雄市長陳菊在儀式中兩度感謝國策顧問、也是高市府顧問何美玥，因為她居中牽線、積極奔走，讓材料國際學院計畫在短時間內得以上路，陳菊尊稱何美玥、是高雄經濟發展最重要的顧問。

何美玥畢業於台大農業化學系，原為專業文官、在經濟部工業局任職許久，與產業界熟悉，陸續接任工業局副局長、經濟部長、經建會主委﹔2008年民進黨失去政權後，何美玥被延攬擔任高雄市政府顧問，協助推動經濟發展業務，小英上任後，她再被聘任為國策顧問，先前一度被傳聞是副閣揆熱門人選。

3所頂尖大學共同推動材料國際學院，在台灣是創舉，更是高雄學術界、產業界大事，但事涉教育部、科技部、經濟部等諸多單位業務，程序繁雜可想而知，卻能在短短幾個月內促成，市府幕僚透露，「何顧問」幫了不少忙。

近年已難得公開露臉、行事頗低調的何美玥，今天笑容滿面出席簽約儀式，顯示她很在乎材料國際學院，何美玥還引用詩人余光中的創作讓台灣春天從高雄出發，希望台灣循環經濟從高雄出發。

開心之餘，做事一向務實的何美玥也提醒市府，企業近期一直投資高雄是好現象，但要繼續讓外界看到高雄的決心，才能讓人繼續投資﹔她還向3校喊話，材料國際學院未來收學生、開課時，必須是產品導向，讓學生進來就知道未來在哪裡，才會吸引企業來找人才，才有機會把北部優秀學生吸引來高雄。