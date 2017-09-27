反柯指數破表？ 柯文哲4大爭議惹怒綠營基層

週刊報導，柯文哲4項重大議題與民進黨出現歧見，導致綠營基層的反柯指數破表。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-09-27 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲因多次批評綠營，導致與民進黨關係逐漸惡化。週刊報導，柯文哲4項重大議題與民進黨出現歧見，導致綠營基層的反柯指數破表。

據《壹週刊》報導，6、7月時，蔡英文政府力推「前瞻基礎建設計畫」，柯文哲公開批評前瞻計畫，指其軌道建設方向錯誤，惹怒綠營；7月初，柯文哲赴上海出席雙城論壇，與中國國台辦主任張志軍會面談到「兩岸一家親」、「命運共同體」，引發綠營基層不滿；8月下旬，台北世大運開幕式遭反年改團體脫序陳抗，導致各國選手一度無法入場，維安出包引發綠營不滿。

報導提到，綠營與柯文哲關係惡化的關鍵事件，就是柯在9月22日接受電視媒體專訪時，表示雙城論壇講稿事先送到國安會，但國安高層卻「已讀不回」，放他一人對付「阿共仔」，還攻擊他，柯在專訪時一度哽咽。黨政高層則反駁柯的這番言論，強調柯並沒有送講稿到國安會，而是在6月初接受中天政論節目專訪前，把專訪的談話內容透過電子信箱寄給府方。

《壹週刊》報導，雖然民進黨基層對柯文哲極度不滿，想要推出黨內人士選台北市長，但黨高層仍想與柯繼續合作彈性，未來綠營可能還是藉由民調，來決定是否與柯合作。