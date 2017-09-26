綠提修外患罪懲共諜團體 要國民黨別再擋

民進黨立委王定宇召開記者會，要求國民黨別再阻擋刑法外患罪修法。（記者楊淳卉攝）

2017-09-26 11:10

〔記者楊淳卉／台北報導〕近期爆發多起中華統一促進黨等統派團體在陳抗場合對民眾施暴事件，引起舉國關注。民進黨立委王定宇今召開記者會，指出部分偽裝政治團體組織執行黑幫業務，或替中共執行擾亂台灣任務，但現行刑法「外患罪」卻無法處理，失去保護國家功能；他因此提出修法，將刑法「外患罪」章各罪的「敵國」改為「敵人」，但遭國民黨7次杯葛退回程序委員會，無法交付審查。若下次國民黨再阻擋，就會要求表決。

王定宇指出，國人觸犯外患罪章相關罪責，唯一能辦的就是「國家安全法」、「國家機密保護法」等，能辦的卻是5年以下，尤其高階退役將領發展共諜組織，卻只能以違反國安法輕判。

王定宇指出，刑法「外患罪」條文僅拘泥「外國」、「敵國」，但限於中國與我方國家定位爭議，常發生無法應用的情形。因此他參考陸海空軍刑法，修法將「敵國」改為「敵人」，並增訂115-1條，定義「敵人」為「與中華民國交戰或武力對峙之國家或團體」，然而修正草案提出後，卻遭國民黨杯葛7次，一再退回程委會。

民進黨立委陳明文指出，部分政黨為名團體和中共勾結，意圖以各種議題製造台灣問題，企圖讓台灣內政動亂，讓中國駐兵平定台灣，盼警政署儘速掃黑，國安單位也能正視問題。

民進黨立委蔡易餘表示，包括台大校園暴力事件，都是假借政黨訴求，在各陳抗場合恐嚇及暴力對付在場社運人士，盼有完善法律制裁這些人，也希望國民黨不要再阻擋修法，若台灣出事，是全國人民遭殃。

民進黨立委羅致政表示，法律修訂不是白色恐怖、保密防諜，而是補足原來民間部分不足之處，若與陸海空軍刑法用語一致，也能讓外患漏洞修補更完備。美國盼賣很多尖端武器給台灣，但我軍購最大漏洞就是台灣缺乏敵我意識。