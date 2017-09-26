關鍵影片曝光！ 台大學生勸架被統促黨毆打

被毆打的台大歷史同學張耿維。（資料照，記者郭安家攝）

2017-09-26 08:03

〔即時新聞／綜合報導〕24日於台大田徑場舉辦的「中國新歌聲」活動，演變成流血事件。被毆打的台大歷史系學生張耿維，指原本希望阻止暴力事件發生，想要介入勸架，卻變成被打的對象。

張耿維今晨發出聲明，反駁中華統一促進黨黨員胡大剛所言「180公分壯漢攻擊」，並說明為何會介入此事件。張耿維說，當時他在台大綜合體育館外辛亥路馬路邊，發現中華統一促進黨及愛國同心會在此活動，因其團體有多起打人及暴力攻擊紀錄，懷疑他們可能聚眾攻擊別人，就主動介入，希望阻止暴力事件發生。

張耿維指出，當日約4時許，主辦方「因維安考量，活動結束」後，他到台大綜合體育館門外抽菸，卻聽到有人群爭執，發現統促黨與愛國同心會成員約6、7人包圍1男（台北大學學生李柏璋）1女，因事態危急，他就切入人群中勸架。他在期間是一個勸架分離雙方的角色，並喊話「大家都不走等警察來等語」，但統促黨與愛國同心會仍持續挑釁、推擠，他大聲呼籲告知應該降低音量，避免挑釁摩擦，卻在隨後發生統促黨胡大剛的暴力攻擊犯罪。

張耿維表示，在事情即將緩和時，胡大剛掏出甩棍，朝他頭上敲下去，而且不只揮擊一次，為求自保才衝上前抱住他降低傷害，此時還有黑衣男子向她拳腳攻擊，絕非「180公分壯漢作勢攻擊」等指控。張耿維說，這次事件有可能是組織行為，因胡大剛與黑衣男準備撤離時，對方增援另外幾位統促黨幹部與武器，對人群進行叫囂與掩護胡等二人，撤退時還有車輛進行接應，顯而易見的指出這是一起有組織的暴力傷害行為。

張耿維說，當日民進黨台北市議員簡舒培主動了解關心此案，台北市長柯文哲也在25日晚間前來訪視，柯向他承諾將「嚴格處理」如愛國同心會、中華統一促進黨等，多次暴力毆打一般立場相異民眾的組織。

相關影片請見：