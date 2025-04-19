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    黃呂錦茹無保請回 黃帝穎：大量死人連署是偽造文書鐵證

    台北地院今清晨5時許裁定黃呂錦茹無保請回。律師黃帝穎指出，法院裁定將黃呂錦茹無保請回，北檢有權抗告，後續值得關注。（記者劉信德攝）

    台北地院今清晨5時許裁定黃呂錦茹無保請回。律師黃帝穎指出，法院裁定將黃呂錦茹無保請回，北檢有權抗告，後續值得關注。（記者劉信德攝）

    2025/04/19 08:27

    〔記者林嘉東／台北報導〕台北地檢署偵辦藍營罷免綠委吳思瑤、吳沛憶的連署書疑似偽造文書案，昨向台北地院聲請羈押禁見國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、總幹事姚富文、書記長初文卿、第一區黨部執行長曾繁川等4人；法官今（19）天清晨5時許裁定黃呂錦茹、曾繁川無保請回，當庭釋放。律師黃帝穎指出，法院裁定將黃呂錦茹無保請回，北檢有權抗告，後續值得關注。

    此外，針對國民黨主席朱立倫等人前晚在北檢外違法集會，律師黃帝穎批國民黨非法聚眾干預司法，藍營立委甚至宣稱偽造文書有種麼嚴重嗎？更喊偽造文書聲押違反比例原則。

    黃帝穎表示，台北市罷吳連署高達近200「死人連署」，大量死人連署，在經驗法則上，足認有抄名冊的偽造文書犯行，且一罪一罰，刑責甚重。

    黃帝穎強調，偽造文書案被告是否羈押，關鍵在於有無串證滅證之虞、再犯等羈押事由，一般偽造文書案被羈押的案例不少，國民黨不要自以為有犯罪特權，國民黨法盲包庇偽造文書犯罪，大量死人連署是偽造文書鐵證。

    「偽造文書羈押有前例」，黃帝穎拿出台北地院與桃園地院之前裁定書指出，台北市伍姓男子與鄭姓男子之前就曾因涉犯偽造文書罪，台北地院裁定將2人延長羈押；另桃園地院也對蘇姓男子被控偽造文書案中，在蘇認罪後裁定具保停押。

    北院強制處分庭輪值法官陳采葳，於昨晚9時48分開始召開羈押庭，首先訊問姚富文，接著訊問初文卿、曾繁川，黃呂錦茹最後一棒壓軸，一路訊問到今凌晨2時整結束，法官經3小時撰寫裁定書，清晨5時5分起依序宣示4人的裁定結果。

    台北地院認定國民黨台北市黨部總幹事姚富文、書記長初文卿涉犯偽造文書等罪涉嫌重大，清晨裁定收押禁見。黃呂錦茹、曾繁川無保請回，當庭釋放。

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