台大濺血案 王世堅：柯P會說雙城交流是郝龍斌簽訂的

民進黨議員王世堅剃掉了30年的招牌恰吉髮型講話還是很有力，針對此次台大濺血案砲火猛烈攻擊柯文哲。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-09-25 18:39

〔即時新聞／綜合報導〕「中國新歌聲─上海台北音樂節」在台大舉辦，遭學生抗議校方租借場地程序失當，侵害學生受教權，活動當天更演變成濺血衝突，事件愈演愈烈。台北市長柯文哲在此次事件上，不承認市政府有疏失，民進黨議員王世堅今（25）日接受《三立》訪問時，怒嗆柯文哲「攬功卸責」的舊疾又復發了，還說：「我猜明天柯文哲會因為受不了輿論壓力，說雙城交流是郝龍斌簽訂的」（意指再度卸責）。

王世堅昨（24）日在全代會上痛斥柯文哲是個「有功勞往身上攬，有過失往別人身上推」的沒有素養的人。今日針對「中國新歌聲」學生濺血案，王世堅受訪時再度痛批，文化局局長都已經出面承認錯誤了，柯文哲居然還說「市政府沒有疏失？」，質疑文化局是柯文哲所轄管及領導的單位，怎麼會有文化局有錯北市府沒錯這樣的荒謬說法。

並指出「每年國家在台大挹注超過30億以上，台大會介意這區區50幾萬的場地租借費？會答應全都是因為台北市文化局的帽子扣在那，辦了就算了還大肆宣導，狂發『簡體字』入場卷，柯市長應該要負起完全責任」，王世間還說：「我猜明天柯文哲會因為受不了輿論壓力，會說雙城交流是郝龍斌簽訂的」。

此外，王世堅直指柯文哲在論壇行動中主動要求區與區之間簽訂平等互惠，但所簽訂的區域卻是含有總統府及行政、立法、司法、監察4院精機所在的中正區；與軍事國防要塞的中山區，而對應的卻只是上海轄下的兩個區域，不必通過中央政府與台北市長裁決，區跟區之間可以直接交流，怒批此舉為「視台灣主權於無物」。