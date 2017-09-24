民進黨全代會散會 特赦扁等17案全送中執會

2017-09-24 17:38

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨今召開第17屆全國黨員代表大會，原預計處理黨代表提案「特赦前總統陳水扁」、「2018年台北市長選舉民進黨自提人選」等17案，因多名黨代表在中場休息後離席，現場人數不足，最後民進黨主席、總統蔡英文建議並達共識，17項黨代表提案全交中執會研議，宣布散會。

蕭永達等人提案「建請民進黨勇敢承擔『特赦陳水扁前總統』的政治責任」，共有506名黨代表連署，連署率超過8成5。蕭永達今於會中提出變更議程，要求將提案從第10案提前至第1案處理，最後因人數不足而不了了之。

民進黨全代會今共366名黨代表出席，會中通過2018年縣市長提名及直轄市議員提名條例。休息5分鐘後，再接續處理17項黨代表提案。然而黨代表於中場休息期間紛紛離席，會議重新開始後，僅剩190餘人在場，不滿總數590人一半。

蔡英文接著裁示先宣讀「大會宣言」，並表示為了黨和諧並讓議案有處理的可能，建議17項黨代表提案全交中執會研議。

蕭永達則不滿提案無法處理，衝上台前大聲抗議，高喊「不算不算！」並要求清點人數。針對蔡英文建議全數提案送中執會，蕭也在台下大喊反對。

中常委柯建銘接著緩頰表示，特赦扁案牽涉包括法律面和政治面，要充分思考，希望大家不要因為這個案子不愉快，現在因人數不夠，懇請主席將大會宣言念完後，再行散會。

也有支持特赦扁的黨代表上台發言，盼全代會順利通過，不要再鬧笑話。

蕭永達強調「承擔責任不需要研議、中執會也沒辦法處理」，提案目的不是要給總統蔡英文壓力，而是要民進黨黨公職共同承擔特赦扁的政治責任。

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