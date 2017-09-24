李登輝勉賴清德 突破台灣經濟困境首要須解決電力供應

李登輝說，要解決及突破台灣經濟困境，首要解決電力供應問題，只要電力問題解決了，企業就會願意投資台灣。（記者簡榮豐攝）

2017-09-24 13:59

〔記者羅添斌／台北報導〕行政院長賴清德今天向前總統李登輝請益，李向賴清德說，要解決及突破台灣經濟困境，首要解決電力供應問題，只要電力問題解決了，企業就會願意投資台灣。

賴清德今天至翠山莊拜訪李前總統，賴在會談結束後表示，李是台灣第一位民選總統，不僅推動寧靜革命，也讓台灣濟大幅成長，國人都十分尊敬，他新任行政院長，特別來向李前總統請益，另外中秋節也快到了，蔡英文總統也交代，先向李前總統祝賀中秋節快樂。

賴指出，李前總統特別勉勵他，所有的施政都要有目標有願景，這樣才能夠號召全體國人共同響應，成效也才會好；其次，李前總統也說，若要突破目前台灣經濟發展的困境，特別是電力問題，李前總統提供了日本發展再生能源的經濟給他參考，如果電的問題解決，才能鼓勵企業投資台灣。

賴清德說，李前總統也提供了應該要善用半導體產業，做為下一個產業、物聯網的發展，這些經驗都非常寶貴。

李前總統也特別交代賴清德，後續用人要用人為才，好好關心教育、交通，特別是治安及毒品問題的解決，讓台灣成為安和樂利的社會，賴清德說，李對台灣未來前途的發展以及對整個社會安定的關懷，可說是溢於言表，對此，他會好好推動政務，不辜負李前總統及全體國人的期待。

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