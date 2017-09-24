稱降文言文比例是「抹殺文化根源」 洪秀柱遭網友嗆爆

高中國文課綱文言文比例昨翻案成功，課審大會決議將文言文占比調降為35％到45％。（教育部提供）

2017-09-24 09:50

〔即時新聞／綜合報導〕近日爭議不休的高中國文課綱的文言文比例昨翻案成功，課審大會經開會2輪投票後，通過必修文言文占比為35到45％。國民黨前主席洪秀柱則在臉書PO文，認為調降文言文比例是「抹殺自己文化根源」。但洪秀柱的說法則遭PTT網友嗆爆。

洪秀柱表示，文言文學不會？為什麼十年前、二十年前、數十年前、百年前的「學生」卻學得會呢？那是否如果數學、物理、化學學不會，也都要改變所學的比例？

洪秀柱指出，教育的問題有許多來自於教育資源、教法等不同因素，「我們不想辦法補強這些，卻要抹殺自己文化根源的目的到底是為什麼？」。

洪秀柱這番調降文言文比例是「抹殺自己文化根源」的說法，多數網友都感到不以為然，紛紛留言嗆她「蛤？國民黨指責別人抹殺文化？」、「滾回支那問他們為何毀棄傳統文字」、「講得好像白話文不是中文一樣 XDDDDDDDDDD」、「文言文根本浪費時間沒屁用的東西」、「國民黨禁台語幾十年是不是抹殺台灣文化？」、「那你以後用文言文發新聞稿」、「中國國民的黨一堆老人最引用文言文了 結果連里長都選不上」。