三度被追問邱豐光是被誰撤換？ 柯文哲這樣回…

2017-09-23 20:31

〔即時新聞／綜合報導〕三立新聞台《54新觀點》今晚播出台北巿長柯文哲專訪，針對近日的警察局長人事案，他在被問到邱豐光人事案，是賴清德的問題？還是總統蔡英文的問題時，稱賴清德剛上任「還沒搞清楚啦」，至於是否是總統蔡英文的問題，柯則表示「who knows（誰知道）」，還笑稱「你看發言人站起來了，代表你問到危險問題，我不要回答你」。

稱遭民進黨粗魯對待 柯怒嗆太爛了

柯文哲接受三立的《54新觀點》專訪，針對前台北市警察局長邱豐光遭調任一案，柯被問到賴清德知不知情人事案？以及該案到底是賴清德的問題？還是總統蔡英文的問題？

柯被問到時先是露出一抹耐人尋味的笑容，接著就笑稱主持人李天怡問到危險問題，連發言人都站起來了，試圖轉移話題。不過主持人仍繼續追問，柯僅表示「我跟賴清德不熟，他剛上任，一個禮拜還沒搞清楚啦」，認為不可能是賴清德。主持人則三度追問，也許是總統方面的一些意見？柯在斟酌後則回「who knows（誰知道）」。

柯文哲在節目中也自稱本次的「警察局長人事案」被民進黨粗魯對待，批評「那完全就是沒在管你，太爛了實在」。不過主持人追問「從行政院到內政部都沒有人先跟你講話？」時，柯文哲則稱他有問內政部長葉俊榮「這到底是誰決定的」，並說「好問題，我也很想問，叫他們黨政高層出來回答吧，因為賴清德也不是這種人。」