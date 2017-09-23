談總統直選 林佳龍：台灣發展珍貴資產

2017-09-23 16:08

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長林佳龍今（23）日受邀出席「總統直選與民主台灣學術研討會」，他以學運的參與者及民主憲政研究者角度，分享歷來總統選舉與政黨競爭情形，認為總統直選對台灣民主深化與鞏固有著關鍵影響，是國家發展相當珍貴的資產。

財團法人台灣研究基金會與國家圖書館今、明兩天合辦「總統直選與民主台灣」學術研討會，邀請20年來台灣民主憲政的見證者，就台灣自1996年總統直選以來，至今6次大選與3次政黨輪替為例子，對總統直選制度作為基礎的民主憲政體制進行反思。

首場以「1996年以來歷次總統選舉與政黨競爭之回顧」為主題，由台中市長林佳龍擔任主持人、前總統陳水扁競選總部前執行總幹事邱義仁及馬蕭競選總部前總幹事詹春柏為主講人；包括台灣研究基金會創辦人黃煌雄、國家圖書館館長曾淑賢等人均出席。

林佳龍表示，他從學運時期即主張總統直選，是民主憲政的研究者與參與者。台灣民主化從1970年退出聯合國開始，當時主要議題是國會全面改選，1980年隨黨外運動，開始有了總統直選主張，成為社會動員主要議題。

民進黨憲政研究小組在1990年提出「民主大憲章」及「台灣憲法草案」，總統直選逐漸成為各界共識，1994年修憲，確立總統直選機制，驅動台灣民主化。

他指出，總統直選對台灣民主深化與鞏固有關鍵影響，從1996年首次總統直接民選以來，台灣經歷6次總統直選，3次政黨輪替，台灣政黨的競爭及民主選舉，是台灣發展相當珍貴的資產。

林佳龍認為，政黨是選舉的重要角色，由執政菁英主導民主化，台灣3次和平政黨輪替，顯然對於總統直選已有一定共識與規範，這是非常寶貴的政治文化。後續如何讓權力變成有效施政，以及是否要進入新一波憲政修正，讓民主進一步鞏固與深化，值得大家省思。