分析歷次總統直選 邱義仁：扁選舉敏感度驚人

2017-09-23 13:14

〔記者鄭鴻達／台北報導〕曾任前總統陳水扁競選總幹事的台日關係協會會長邱義仁，提及2000年總統大選中候選人宋楚瑜興票案一事，表示當時宋楚瑜民調一枝獨秀，但陣營曾接獲情資並向陳水扁報告，儘管內部多傾向利用此情資，但扁第一時間就裁示拒用，讓邱佩服地稱讚扁「選舉敏感度驚人」。

邱義仁出席台灣研究基金會主辦之「總統直選與民主台灣」研討會，第一場由台中市長林佳龍擔任主持人，邱義仁與馬蕭競選總部總幹事詹春柏則擔任主講者，探討1996年以降歷次總統大選的政黨競爭回顧等議題。

邱義仁分析、列舉對於歷次總統大選的八大要點，包含「總統大選之訴求的演變」、「選民結構的演變」、「媒介的演變」、「候選人的特質」、「經費的支用」、「政黨或候選人的負面效應」、「重大意外事件之影響」及「中國跟美國的因素」。

邱義仁在談及總統大選訴求演變時，指出民進黨選舉訴求從起初凸顯台灣要素，後來還涵蓋了社福等普遍性求，爾後強調改革，最後到蔡英文時凸顯「中華民國就是台灣」，並凸顯出年輕人等要素，而國民黨變化就比較小，始終都是強調建設與發展。

邱義仁談到候選人特質時透露，當時陳水扁競總其實很早就收到興票案完整情資，但不知來源為何，由於當時宋楚瑜支持度一枝獨秀，經內部討論後多數人傾向要使用（此情資），但陳水扁跑完步回總部聽取報告後，立刻不假思索地拒絕使用，讓他們都很困惑。

邱義仁指出，陳水扁拒絕使用後，要大家照自己的步調來打（選戰）就好，後來可能是資料提供者受不了就丟給藍營，造成藍營內部廝殺，若當時陣營用了，可能就會變成藍綠廝殺。邱義仁也以此案例盛讚陳水扁「判斷力驚人、選舉敏感度相當高」。

不過邱義仁也說，李登輝以「第一位代表台灣人」的特質參選，而馬英九則以「溫良恭儉讓」特質凸顯扁的「鴨霸」、凸顯民眾對扁「鴨霸」的厭倦，若無扁，馬的溫良恭儉讓就沒吸引力，也若無馬「無能」的評價，蔡英文的「冷靜、平和」等「非典型民進黨形象」也凸顯不出來。