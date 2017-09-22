避談陳嘉昌 柯P吃香蕉穩定情緒無效

台北市長柯文哲下午出席社會局老人共餐聚點活動，現場大吃香蕉。（記者劉信德攝）

2017-09-22 13:56

〔記者沈佩瑤／台北報導〕繼昨天缺席台北市警察局長卸、新交接典禮，台北市長柯文哲今早再度臨時缺席例行治安會報，至今仍跟中央指派的新任警察局長陳嘉昌「王不見王」。今早副市長陳景峻、市府發言人劉奕霆皆指柯文哲現在「情緒不穩定」，下午柯出席老人共餐聚點活動後接受媒體聯訪，不斷迴避媒體提問，最後甚至一走了之。

柯文哲下午出席社會局老人共餐聚點活動，媒體問柯，陳景峻和劉奕霆接指他情緒不穩定，吃了一根香蕉有沒有覺得比較好？柯表示剛剛一來就吃了一根。媒體又問，為何避談政治問題？柯則回說，今天也沒有政治問題啊！

媒體接著問，「還在生陳嘉昌的氣嗎？」、「是不是還在生氣？」等問題，柯皆沒有回應，最後更丟下大批媒體追問，頭也不回趕往下一個行程。

內政部19日宣布高層警政人事調動，其中台北市警察局邱豐光調任警政署副署長，其職位將由台中市警局長陳嘉昌接任，柯文哲20日於市議會備詢時坦言，自己在人事命令公布前30分鐘才接獲通知，感覺「被偷襲」、「不受尊重」。柯也連續三次以缺席、開會為由，拒絕和陳嘉昌碰面。

劉奕霆坦言，柯在警察局長人士公布後，民進黨立院總召柯建銘還特別與他會面，安撫柯文哲情緒，當時柯建銘建議他要忍耐，市長非常感謝好友的建議，因此「市長正在學習忍耐」。

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