星總理提反對台獨？陸委會：中國官媒扭曲

2017-09-21 17:41

〔記者林良昇／台北報導〕中國國家主席習近平在北京會見新加坡總理李顯龍，中國官媒新華社報導，李顯龍向習近平表示，星方堅持「一中」政策，反對台獨，陸委會今表示，新加坡媒體的報導並未提及李顯龍表示反對台獨的相關言論，並強調，近年來，中國官方或官媒均會扭曲或添加符合中國政治立場的言論。

對於新華社報導李顯龍在與習近平會面時提及「反對台獨」，陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，中華民國是主權國家，此一個客觀事實，不會因為對岸的片面主張而有所改變。

邱垂正指出，過去以來，中國官方或官媒均會扭曲或添加符合中國政治立場的言論，經查新加坡媒體報導，皆未提及李顯龍表示反對台獨的相關言論。

據了解，中共官方或媒體已不只一次扭曲他國領導人說法；2014年3月，習近平與美國前總統歐巴馬在荷蘭海牙核峰會會晤，新華社根據中國外交部聲明報導指出，歐巴馬重申在台灣、涉藏問題上，美方尊重中國主權和領土完整，這立場沒有變化，不過當時的白宮國安會東亞事務資深主任麥艾文指出，中國外交部發表的聲明任意竄改美國對台立場，作法不受歡迎，也加深美中互不信任。

2015年9月，習近平赴美國訪問期間與歐巴馬會晤，新華社報導歐巴馬表示，美國不支持台獨、藏獨、疆獨，也不介入香港事務，但歐巴馬在會後記者會上僅重申信守美方基於三公報及台灣關係法的「一個中國政策」，美方官員也在回應媒體提問時說，歐的說法以其記者會發言為準。