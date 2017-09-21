台南沙崙綠能科學城 黃偉哲：曾與賴揆討論

立委黃偉哲（左二）表示，科學城加上智慧城市物聯網的規劃一定可以讓台南擠身全球前十大智慧城市。（記者邱灝唐翻攝）

2017-09-21 12:19

〔記者邱灝唐／台南報導〕為了讓台南市政與國家建設無縫接軌，立委黃偉哲提出沙崙智慧綠能科學城規劃新思維，透過中央政策和市府的都市計畫特別條例，在沙崙建構全國第一個結合AI智慧、綠能、低碳的示範區域，讓台南躍升全球十大智慧城市之列。

黃偉哲表示，他與行政院長賴清德在高鐵上暢談市政時，就提及政府計畫編列500億分6年在台南建設沙崙綠能科學城一案，歸仁高鐵特定區也即將有中研院、交通大學、工研院、會展中心及智慧綠能研究中心；他強調，這項計畫案對台南的發展有著莫大的幫助，有朝一日主持市政一定會盡最大的努力推動。

另外，黃偉哲指出，智慧、綠色及健康是人們追求的目標，因此在計畫案裡可以加入人工智慧科技的新思維，透過都市計畫訂定的特別條例，建構科學城內全區無人駕駛車、物聯網腳踏車、太陽能發電、綠建築、綠工廠、路燈智慧網，以及引進住商智慧化節能網路系統，加裝微機電系統（MEMS）電流感測器打造智慧電網，區內也只准蓋智慧建築，且能整合手機APP和物聯網，讓家庭和大樓所有電器開關都能遠端控制。

黃偉哲強調，人工智慧的發展與運用已是先進城市的指標，而綠能建設更是推動低碳健康城市必要的途徑，科學城加上智慧城市物聯網的規劃一定可以讓台南擠身全球前十大智慧城市，成為台灣人的驕傲，未來也會全力配合賴清德推動此計畫案，成為示範、觀光的熱門景點，讓台南人清楚感受身為府城人的幸福與驕傲。