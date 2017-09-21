毒品來源國！杜特蒂點名台灣 我駐菲代表：是事實

2017-09-21 09:49

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）昨在一場演講中，點名台灣是菲國毒品製造來源國，事後，我駐菲代表接受媒體電訪時坦承「對方講的是事實」。

《蘋果日報》報導，杜特蒂昨在菲國警官學校演說時表示，毒品是有組織的犯罪，如果沒有可能在中國、台灣或菲律賓的上游製作過程，就無法運作。

我駐菲代表林松煥表示，菲國毒品主要來自中國，大毒梟是中國人，但香港、台灣也有人涉入。林松煥強調，不少台灣年輕人涉入菲國毒品，還有少部分台灣漁船也涉入運毒工作。