滿意度全國第4 林佳龍：希望不斷自我超越

2017-09-20 21:40

〔記者黃鐘山／台中報導〕TVBS公布民調，台中市長林佳龍滿意度晉升到全國政治人物第4名。林佳龍今天在市議會答復市議員何文海詢問時表示，最近不少全國性民調出爐，都顯示對台中市發展的肯定，未來也將以「自己與自己比」，不斷自我超越。

市議員何文海在議會說，TVBS民調中心公布最新民調，國內主要政治人物的滿意度，從第1名開始依序為台北市長柯文哲、高雄市長陳菊、行政院長賴清德、台中市長林佳龍、桃園市長鄭文燦、新北市長朱立倫等。林佳龍的滿意度名次從第5名進步到第4名。

何文海詢問林佳龍對此結果是否滿意？林表示，滿意度有進步他很欣慰，但仍有繼續進步的空間。最近的民調都顯示，外界對台中發展的肯定，這是大家一同努力的成果，未來仍將以秉持「自己與自己比」的態度，希望持續不斷自我超越，讓台中在未來的全國評比中繼續更好。

市府指出，近期各項民調都顯示，林佳龍滿意度提升，且選情民調也遙遙領先藍營可能人選。TVBS的「2018台中市長選情民調」，林佳龍滿意度由105年11月的34%上升至48%。面對國民黨可能推出的人選，包括盧秀燕、江啟臣、顏寬恒、楊瓊瓔、蔡錦隆，林佳龍都領先20%以上。

三立電視的「2018台中市長選情評估」民調，林佳龍滿意度達64.5%，並有61.6%市民認為在林佳龍領導下台中有進步，逾90%市民認為台中是宜居城市，近80%市民因台中成為第二大城感到光榮。

「台灣指標民調」的「適任度」序位調查，結果顯示國民黨可能競選對手盧秀燕「適任度」為29.5%、江啟臣21.6%、顏寬恒10.7%，林佳龍則以49.2%領先。

時報周刊的「2018台中市選情調查」，市長林佳龍的支持度也以2位數領先藍營盧秀燕、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒等潛在對手。