視察「亞洲‧矽谷」 賴揆：讓台灣成為數位經濟國家

賴清德視察 「亞洲‧矽谷計畫執行中心桃園總部」，體驗電子硬子飛鏢機，連射三發均打中得分，讓站在左邊的桃園市長鄭文燦等人一臉驚喜。（記者李容萍攝）

2017-09-20 18:18

〔記者李容萍／桃園報導〕行政院長賴清德今天視察「亞洲‧矽谷計畫執行中心」桃園總部，親身體驗電子硬式飛鏢機，新閣揆的他當場射3支箭（飛鏢），1支還險中紅心，手氣很旺，最後實際得分是239分，讓包括桃園市長鄭文燦等現場人員一臉驚喜，直呼「厲害」。

賴清德指出，「亞洲‧矽谷」計畫自去年12月推動以來，成果豐碩，不僅成立物聯網大聯盟，也建立智慧城市示範服務計畫，同時系統性輸出經驗，帶領六都智慧城市團隊赴美參展。

他強調，「亞洲‧矽谷」計畫是以物聯網為中心，建構創新創業生態系，既有在地示範場域，也有連接至美國矽谷的國際結合，是非常務實的具體計畫；可分三方面說明，一是連結未來，包括AR、VR、物聯網、大數據分析、人工智慧，甚至行動支付、電動車或自駕車等，除了有示範場域推動，也務必預定期程，並與民眾生活結合，如設定幾年後，使台灣成為行動支付社會，設定目標並有決心達成，過程中有關法律鬆綁或如何推動新政策，由國發會與相關單位共同研擬。

其次是連結在地，台灣各地有許多城市推動智慧城市，推動重點及項目內容不盡相同，因此「亞洲‧矽谷」計畫除了參與國際活動或在台舉辦國際活動，也應舉辦台灣城市間的論壇，互相切磋，擷取各自優點，從中觀察哪些項目應優先推動，同時讓尚未推動智慧城市的非直轄市跟進，尤其前瞻基礎建設已編列4年約60至70億的經費，可用來協助非直轄市推動，縮短城鄉差距。

最後是連結國際，物聯網、人工智慧、大數據、行動支付等許多技術，皆於國外創新發明，因此「亞洲‧矽谷」計畫在台灣和美國都有辦公室，可利於接軌國際，避免落後。

賴清德在桃園市長鄭文燦陪同下參觀亞矽展示館，了解無人機的智慧農業應用、電子硬式飛鏢機及智慧路燈解決方案等運用情形；在電子硬式飛鏢機連射3鏢均命中鏢靶，讓現場人員一臉驚喜，直呼「厲害」。